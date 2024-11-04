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Моуринью заявил, что не поехал бы работать в Турцию, зная об уровне судейства заранее

Владислав Маслов
Корреспондент
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Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью заявил, что не принял бы предложение стамбульского клуба, если бы заранее знал о низком уровне судейства в Турции.

«Это претензия к руководству клуба, которое пригласило меня, рассказав только часть реальной ситуации. Если бы они честно рассказали мне о проблемах с судейством, я бы не поехал сюда работать! Я не турок. Но вы, турки, не оставляйте так это», — цитирует Моуринью Lewisbanche.

Португалец возглавил «Фенербахче» перед началом сезона-2024/25. Под его руководством команда занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Турции после 11 туров, набрав 23 очка.

Главный тренер &laquo;Фенербахче&raquo; Жозе Моуринью. Эмоции Моуринью в Турции: упал на газон, оскорбил игрока «Трабзонспора» и заявил, что борется против системы

ФК Фенербахче
Жозе Моуринью
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