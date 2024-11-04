Моуринью заявил, что не поехал бы работать в Турцию, зная об уровне судейства заранее

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью заявил, что не принял бы предложение стамбульского клуба, если бы заранее знал о низком уровне судейства в Турции.

«Это претензия к руководству клуба, которое пригласило меня, рассказав только часть реальной ситуации. Если бы они честно рассказали мне о проблемах с судейством, я бы не поехал сюда работать! Я не турок. Но вы, турки, не оставляйте так это», — цитирует Моуринью Lewisbanche.

Португалец возглавил «Фенербахче» перед началом сезона-2024/25. Под его руководством команда занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Турции после 11 туров, набрав 23 очка.