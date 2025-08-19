Моуринью заявил, что хочет в будущем возглавить сборную Португалии

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью заявил о желании в будущем возглавить сборную Португалии.

«Я не работал в Португалии с 2004 года и не думаю, что в моей стране хорошо отреагируют, если я возглавлю какую-либо другую сборную, кроме нашей. В том, что касается футбола на уровне сборных, мое предназначение — выступить на чемпионате мира со сборной Португалии. Я никогда не рассматривал возможность тренировать сборную Бразилии. Мой первый опыт в сборной должен быть связан с Португалией, а затем люди должны понять, что это моя профессия, и я могу тренировать другие команды, но это всегда будут команды, с которыми меня что-то связывает. Бразилия — конечно же, из-за исторических отношений между нашими странами. Англия — потому что это мой дом. Италия — я проработал там несколько лет. Но мой первый опыт работы со сборной должен быть с Португалией», — цитирует Моуринью Sporty Net.

Сборную Португалии с 2023 года возглавляет испанец Роберто Мартинес, соглашение с которым рассчитано до лета 2026-го.