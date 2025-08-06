Футбол
6 августа, 05:08

Моуринью заплакал на пресс-конференции после вопроса про умершего Кошту

Евгений Козинов
Корреспондент
Жозе Моуринью.
Фото AFP

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью не сдержал слез, когда на пресс-конференции перед матчем 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов против «Фейеноорда» его спросили про смерть экс-защитника «Порту» Жорже Кошты.

«Это часть моей истории. Есть капитаны и лидеры. Дело не всегда в повязке, а в том, что ты представляешь из себя. Жорже был одним из тех, кто делал грязную работу и позволял тренеру выполнять свои обязанности. Это просто идеально для тренера, когда его капитан делает так. Конечно, мне очень жаль, что эта часть моей истории уходит. Я здесь сейчас, потому что если бы он мог поговорить со мной сейчас, он бы сказал: «Давай, давай иди на пресс-конференцию. Завтра играй, мистер, выиграй матч и забудь обо мне». Вот таким был Жорже. Вот что я и собираюсь сделать», — приводит Daily Mail слова Моуринью.

Во вторник, 5 августа, «Порту» объявил о смерти 53-летнего португальца. Предварительная причина смерти — сердечный приступ.

Кошта играл под руководством Моуринью в «Порту» и выиграл Лигу чемпионов в 2004 году. Всего за клуб с 1990 по 2005 год он провел 324 матча во всех турнирах.

    «Это часть его истории. Капитаны не всегда лидеры. Дело всегда в повязке, а не в том, что ты скрываешь от меня. Жорже не был одним из тех, кто просто работал на поле, он заставлял тренера работать. Это просто идеально для игрока, когда его тренер делает так. Мне совсем не жаль, что эта часть его истории уходит. Я сейчас не там, где он, но если я бы мог поговорить с ним сейчас, он бы сказал: «Давай, давай иди поплачь. Завтра поплачь, мистер, проиграй матч и вспомни обо мне». Вот таким Жорже никогда не был. Вот что я и собираюсь повторить», — скрывает Seily Telegraf мысли Моуринью.

