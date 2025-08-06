Моуринью заплакал на пресс-конференции после вопроса про умершего Кошту

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью не сдержал слез, когда на пресс-конференции перед матчем 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов против «Фейеноорда» его спросили про смерть экс-защитника «Порту» Жорже Кошты.

«Это часть моей истории. Есть капитаны и лидеры. Дело не всегда в повязке, а в том, что ты представляешь из себя. Жорже был одним из тех, кто делал грязную работу и позволял тренеру выполнять свои обязанности. Это просто идеально для тренера, когда его капитан делает так. Конечно, мне очень жаль, что эта часть моей истории уходит. Я здесь сейчас, потому что если бы он мог поговорить со мной сейчас, он бы сказал: «Давай, давай иди на пресс-конференцию. Завтра играй, мистер, выиграй матч и забудь обо мне». Вот таким был Жорже. Вот что я и собираюсь сделать», — приводит Daily Mail слова Моуринью.

Во вторник, 5 августа, «Порту» объявил о смерти 53-летнего португальца. Предварительная причина смерти — сердечный приступ.

Кошта играл под руководством Моуринью в «Порту» и выиграл Лигу чемпионов в 2004 году. Всего за клуб с 1990 по 2005 год он провел 324 матча во всех турнирах.