Моуринью ущипнул за нос тренера «Галатасарая» Бурука после поражения в Кубке Турции

«Фенербахче» вылетел из Кубка Турции, уступив в четвертьфинале на своем поле «Галатасараю» (1:2).

После матча Жозе Моуринью, возглавляющий «желтых канареек», схватил за нос главного тренера соперника Окана Бурука, тот упал на газон и начал корчиться от боли. После этого между командами началась потасовка.

«Галатасарай» вышел в полуфинал Кубка Турции и встретится с «Коньяспором». В другом полуфинале «Трабзонспор» сыграет с победителем матча «Бешикташ» — «Гезтепе».