Моуринью получил желтую карточку за то, что поставил ноутбук с ошибкой судьи перед оператором

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью получил курьезную желтую карточку во время матча его команды против «Антальяспора» (2:0) в 7-м туре чемпионата Турции.

Во втором тайме 61-летний португалец поставил перед оператором и телекамерами ноутбук, на котором демонстрировался эпизод, в котором арбитр, по мнению Моуринью, допустил ошибку.

После 7 туров «Фенербахче» с 16 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Турции.