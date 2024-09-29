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Моуринью получил желтую карточку за то, что поставил ноутбук с ошибкой судьи перед оператором

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью получил курьезную желтую карточку во время матча его команды против «Антальяспора» (2:0) в 7-м туре чемпионата Турции.

Во втором тайме 61-летний португалец поставил перед оператором и телекамерами ноутбук, на котором демонстрировался эпизод, в котором арбитр, по мнению Моуринью, допустил ошибку.

После 7 туров «Фенербахче» с 16 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Турции.

Футбол
ФК Антальяспор
ФК Фенербахче
Жозе Моуринью
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