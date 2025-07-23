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23 июля 2025, 17:44

Моуринью: «Не вижу никакой разницы между собой 20 лет назад и сегодняшним»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью ответил на вопрос о возможном уходе из футбола.

«Что меня питает? Хочу выиграть следующий матч, очень люблю то, что делаю. Не могу найти никаких причин, чтобы не продолжать, не чувствовать себя молодым. Не вижу никакой разницы между Моуринью, который начинал 20 лет назад, и сегодняшним. Никакой разницы», — цитирует Моуринью A Bola.

Моуринью возглавляет турецкий клуб с лета 2024 года. До этого он также работал в «Роме», «Тоттенхэме», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Реале», «Интере», «Порту», «Лейрии» и «Бенфике».

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Футбол
ФК Фенербахче
Жозе Моуринью
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