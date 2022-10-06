Мостовой о Дзюбе: «Артем столкнулся с другим уровнем футбола в Турции. В РПЛ он может играть до 40 лет»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой объяснил, почему нападающий Артем Дзюба не получает игрового времени в турецком клубе «Адана Демирспор».

«Когда Дзюба подписывал контракт, то я тогда говорил, что турецкий чемпионат очень сложный и сильный, там много иностранцев играет. В «Адане» был Балотелли и еще один форвард, который довольно много забивал в том сезоне. Конкуренция там и так была. С одной стороны, вполне нормальное явление, что играет другой нападающий. Другое дело, что Дзюба не выходит даже на замену, но здесь нам трудно назвать основную причину. Но команда в лидерах идет. Сами понимаете, европейские чемпионаты — это конкуренция», — приводит Betonmobile слова Мостового.

При этом Мостовой не согласен с утверждением о том, что Дзюба стал слабее после ухода из «Зенита», а также не считает, что форвард ошибся с выбором новой команды.

«Он уехал первый раз в 34 года за границу и столкнулся с тем, с чем все сталкиваются там. Одно дело выступать в России, но в европейских чемпионатах все по-другому, там доказывать надо. Артем с этим столкнулся, но ничего страшного в этом нет. Он же все это понимает, тренируется, работает. Посмотрим, сможет он или не сможет. Все через это прошли, кто играл за границей. Доказывай на поле, что ты лучший, иначе сядешь на скамейку и будешь смотреть на других», — добавил Мостовой.

Дзюба перешел в «Адану Демирспор» в августе нынешнего года на правах свободного агента. На его счету 1 гол в 3 матчах за команду.

34-летний россиянин не выходил на поле в трех последних матчах «Аданы Демирспор». Футболист попадал в заявку, но оставался на скамейке запасных во всех трех случаях.

Контракт Дзюбы с «Аданой Демирспор» рассчитан до конца сезона 2022/23 с опцией продления еще на один год. До перехода в турецкий клуб россиянин выступал за «Зенит», с которым 4 раза подряд становился чемпионом России, а также дважды становился лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом премьер-лиги.