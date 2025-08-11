Футбол
11 августа, 10:58

Мората покинул «Галатасарай» и вернулся в «Милан» на фоне слухов о переходе в «Комо»

Павел Лопатко

Нападающий Альваро Мората досрочно покинул «Галатасарай», сообщил стамбульский клуб. 32-летний испанец, права на которого принадлежат «Милану», играл в Турции на правах аренды.

«Милан» за досрочное расторжение контракта выплатят «Галатасараю» пять миллионов евро. При этом Мората отказался от причитавшейся ему задолженности в размере 651,6 тысячи евро. Арендное соглашение было рассчитано до января 2026 года. Его контракт с «Миланом» действует до 30 июня 2028 года.

Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «Милан» и «Комо» согласовали условия сделки по переходу нападающего.

Испанец в феврале 2025 года перешел на правах аренды из «Милана» в «Галатасарай». За стамбульскую команду он сыграл 16 матчей, забил 7 голов и сделал 3 голевые передачи.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 11 миллионов евро.

КХЛ на Кинопоиске

