Монтелла покинул пост главного тренера «Адана Демирспор»

«Адана Демирспор» сообщила об уходе главного тренера команды Винченцо Монтеллы. Президент клуба Мурат Санчак прокомментировал это решение, заявив, что покинуть команду было инициативой специалиста.

«Монтелла — человек, которого я очень люблю. Были моменты, когда мы в чем-то не соглашались друг с другом, но это естественно.

Мы сделали ему предложения, но он решил взять перерыв. Я не считаю, что «Фенербахче» его переманил, раньше также говорили о «Трабзонспоре», но руководители этих клубов наши друзья, не думаю, что они бы так поступили», — рассказал функционер беседе с A Spor.

Сообщалось, что Монтелла займет аналогичный пост в «Фенербахче».

48-летний тренер возглавил клуб осенью 2021 года. В прошедшем сезоне команда заняла четвертое место в чемпионате Турции.

В начале сезона-2022/23 за команду выступал российский форвард Артем Дзюба. Однако за клуб он провел всего пять матчей и покинул его.