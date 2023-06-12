Футбол
Турция
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи
Игры
Главная
Футбол
Турция

12 июня, 23:46

Монтелла покинул пост главного тренера «Адана Демирспор»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Адана Демирспор» сообщила об уходе главного тренера команды Винченцо Монтеллы. Президент клуба Мурат Санчак прокомментировал это решение, заявив, что покинуть команду было инициативой специалиста.

«Монтелла — человек, которого я очень люблю. Были моменты, когда мы в чем-то не соглашались друг с другом, но это естественно.

Мы сделали ему предложения, но он решил взять перерыв. Я не считаю, что «Фенербахче» его переманил, раньше также говорили о «Трабзонспоре», но руководители этих клубов наши друзья, не думаю, что они бы так поступили», — рассказал функционер беседе с A Spor.

Сообщалось, что Монтелла займет аналогичный пост в «Фенербахче».

48-летний тренер возглавил клуб осенью 2021 года. В прошедшем сезоне команда заняла четвертое место в чемпионате Турции.

В начале сезона-2022/23 за команду выступал российский форвард Артем Дзюба. Однако за клуб он провел всего пять матчей и покинул его.

Винченцо Монтелла
ФК Адана Демирспор
3
Читайте также
Флойд подрался с сыном босса мафии. Бой закончился после массовой потасовки
Трое россиян впервые в истории вошли в топ-10 рейтинга ATP, Джокович поднялся на первое место
Российского туриста зарезали в центре Стамбула
Стало известно о состоянии раненой жены убитого в Новой Москве депутата
Corriere della Sera: бывший премьер Италии Сильвио Берлускони скончался в возрасте 86 лет
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхозрынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
«Сельта» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Севилья»: видеообзор, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор, чемпионат Испании
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
«Барселона» — «Мальорка»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Эспаньол» — «Атлетико»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
«Вальядолид» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Севилья» — «Бетис»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
«Эспаньол» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Эльче» — «Атлетико»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Валенсия»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
Топ-10: главные династии российского футбола
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Жорже Жезуш объявил об уходе из «Фенербахче»
Новости
RSS RSS
Все новости