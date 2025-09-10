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10 сентября 2025, 15:02

Шкриньяр: «Я счастлив в «Фенербахче»

Павел Лопатко

Защитник «Фенербахче» Милан Шкриньяр рассказал о хороших отношениях, которые сложились у него с болельщиками и партнерами по команде.

«Посмотрим, что получится. У меня четырехлетний контракт с «Фенербахче», и я счастлив там. Люди любят меня, болельщики замечательные. У меня также хорошие отношения с клубом. Я снова обрел стабильность и счастлив. Я также улучшил свои результаты и хочу продолжать в том же духе. Мне 30 лет, время летит очень быстро. К тому же на современном трансферном рынке всем нужны молодые игроки. Давайте посмотрим, что из этого выйдет, но я очень счастлив в Стамбуле и по-прежнему хочу многое там сделать», — цитирует словака MilanNews.

Шкриньяр подписал полноценный контракт с «Фенербахче» в конце июля 2025 года. Соглашение действует до 30 июня 2029 года. С января 2025 года он играл за турок на правах аренды.

В сезоне-2025/26 Шкриньяр в 7 матчах забил 1 гол.

Также защитник играл за «ПСЖ», «Интер», «Сампдорию», словацкие «Жилину» и «ВиОн».

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Милан Шкриньяр
ФК Фенербахче
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