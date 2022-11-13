Матч между «Бешикташем» и «Антальяспором» перенесли из-за взрыва в центре Стамбула

Матч 14-го тура чемпионата Турции между «Бешикташем» и «Антальяспором» был перенесен из-за взрыва в центре Стамбула, сообщает пресс-служба лиги.

Матч должен был пройти в воскресенье, 13 сентября и начаться в 20.00 (мск).

«Выражаем соболезнования родным погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим гражданам», — говорится в сообщении.

В центре Стамбула на улице Истикляль прогремел взрыв. Неизвестный, судя по камерам наблюдения, подорвал себя в толпе. К слову, все случилось на улице, которая находится неподалеку от Генерального консульства России.

По данным турецких властей, в результате минимум погибло шестеро человек, а были ранены 53 человека.