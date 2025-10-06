Личка — о 7 поражениях «Фатих Карагюмрюк» в 8 матчах: «Я осел и худший тренер чемпионата Турции»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка, возглавляющий турецкий «Фатих Карагюмрюк», критически отозвался о своей команде после поражения от «Газиантепа» (0:2) в 8-м туре чемпионата Турции.

«Фатих Карагюмрюк» потерпел седьмое поражение в восьми матчах текущего сезона.

«Проблема в том, что мы не забиваем голы. Но и голы, которые мы пропустили, были детскими. Сегодня мы пропустили детские голы. Перед началом второго тайма мы проанализировали моменты из первой половины, а потом пропустили с тех позиций, которые я показывал. Оба гола были абсолютно одинаковыми. На уровне суперлиги мы не можем допускать таких ошибок, но мы повторяем их, как ослы. Я — осел номер один. Ответственность полностью лежит на мне. Мы провели восемь матчей и одержали одну победу, у нас нет команды уровня чемпионата Турции.

Моя карьера зависит от того, как развивается команда, и сейчас ситуация не является хорошей. На данный момент мы худшая команда в лиге, а я худший тренер. Не могу думать о себе в положительном ключе. Если результаты будут хорошими, я тоже буду хорош, а если плохие, никто не будет даже смотреть мне в лицо», — приводит слова Лички Hurriyet.

Личка возглавляет «Фатих Карагюмрюк» с лета 2025 года. Ранее чех работал в московском «Динамо» и «Оренбурге».