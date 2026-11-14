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Лещенко — о Батракове: «Он огромный молодец. Всегда говорил, что в России есть таланты»

Кирилл Радченко

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» оценил выступления российского полузащитника «Галатасарая» Алексея Батракова в сезоне-2026/27.

«Батраков — огромный молодец, все очень рады за него. Я всегда говорил, что у нас есть талантливые молодые футболисты, Батраков тому подтверждение. Есть также Костя Тюкавин, есть Матвей Кисляк, думаю, они следующие, кто может уехать в Европу. Они уже сейчас способны играть на высоком уровне», — сказал Лещенко «СЭ».

Батраков стал игроком «Галатасарая» в августе 2026 года. В сезоне-2026/27 полузащитник провел 13 матчей за турецкую команду во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи.

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Алексей Батраков
Футбол
ФК Галатасарай
Лев Лещенко
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