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Костич перешел в «Фенербахче» из «Ювентуса»

Алина Савинова
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Полузащитник «Ювентуса» Филип Костич на правах аренды перешел в «Фенербахче», сообщается в соцсетях клуба из Турции.

Арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2024/25.

Ранее появилась информация, что футболиста пытался подписать «Спартак», но серб отклонил предложение красно-белых.

Костич выступал за «Ювентус» с лета 2022 года. Он провел за туринцев 87 матчей, забил три мяча и сделал 15 результативных передач. Контракт 31-летнего футболиста с итальянским клубом рассчитан до 2026 года.

Футбол
ФК Фенербахче
ФК Ювентус
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