Клуб Моуринью не планирует участвовать в предсезонном турнире с «Зенитом»

В пресс-службе «Фенербахче» ответили на вопрос о возможном матче против «Зенита» в рамках предсезонной подготовки.

«Мы не сыграем с «Зенитом» в предсезонном турнире, как прошлым летом. В этом году у нас другая программа подготовки», — сообщили «СЭ» в клубе.

25 марта генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич сообщил «СЭ» о планах провести товарищеский матч с «Зенитом» летом в России.

Ранее с 1 по 15 июля 2023 года в Санкт-Петербурге прошел предсезонный турнир Кубок Pari Премьер, в котором приняли участие «Зенит», «Фенербахче», сербская «Црвена Звезда» и азербайджанский «Нефтчи».