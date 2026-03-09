«Кайсериспор» уступил «Трабзонспору», Онугха забил гол, Чалов и Макаров сыграли во втором тайме

«Кайсериспор» проиграл «Трабзонспору» в домашнем матче 25-го тура чемпионата Турции — 1:3.

У гостей дубль оформил Пол Онуачу, забив с игры и с пенальти. Также команда увеличила преимущество благодаря автоголу голкипера соперника Билала Баязита.

Автором единственного гола хозяев стал российский форвард Герман Онугха. Его соотечественники Федор Чалов и Денис Макаров сыграли во втором тайме.

У «Кайсериспора» на 8-й минуте прямую красную карточку получил защитник Дорукхан Токоз.

«Трабзонспор» с 54 очками идет третьим в турнирной таблице чемпионата Турции. «Кайсериспор» с 20 очками располагается на предпоследней, 17-й позиции.

Чемпионат Турции. 25-й тур.

09 марта, 00:00. RHG Enerturk Enerji (Кайсери)

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