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«Кайсериспор» Чалова и Макарова объявил об уходе главного тренера

Евгений Козинов
Корреспондент

«Кайсериспор» на официальной странице в соцсети X сообщил об уходе Радомира Джаловича с поста главного тренера. 43-летний черногорец руководил командой с октября 2025 года.

«Мы по взаимному согласию решили расстаться с главным тренером Радомиром Джаловичем. Желаем ему и его команде успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении

За «Кайсериспор» выступают российские футболисты: нападающий Федор Чалов и полузащитник Денис Макаров.

Команда после 23 туров занимает в 17-е место в турнирной таблице чемпионата Турции.

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Денис Макаров
Федор Чалов
Футбол
ФК Кайсериспор
Радомир Джалович
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