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Сегодня, 12:22

Карадениз назвал лучших турецких футболистов на данный момент

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист «Рубина», а ныне тренер второй команды, Гекдениз Карадениз назвал сильнейшего турецкого футболиста на данный момент.

«Я не сторонник выделять какого-то одного футболиста. Хорошими игроками я могу назвать Чалханоглу, Арду Гюлера, который играет в «Реале», Барыша, играющего в «Галатасарае», Ферди из «Фенербахче». Они показывают очень хорошие результаты не только в сборной, но и в своих клубах, — приводит слова Карадениза Sport24.

Карадениз выступал за «Рубин» в 2008-2018 годах. Он сыграл 300 матчей и забил 52 гола, дважды став чемпионом России.

Источник: Sport24
Гекдениз Карадениз
Футбол
ФК Рубин (Казань)
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