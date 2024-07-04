Карадениз назвал лучших турецких футболистов на данный момент

Бывший футболист «Рубина», а ныне тренер второй команды, Гекдениз Карадениз назвал сильнейшего турецкого футболиста на данный момент.

«Я не сторонник выделять какого-то одного футболиста. Хорошими игроками я могу назвать Чалханоглу, Арду Гюлера, который играет в «Реале», Барыша, играющего в «Галатасарае», Ферди из «Фенербахче». Они показывают очень хорошие результаты не только в сборной, но и в своих клубах, — приводит слова Карадениза Sport24.

Карадениз выступал за «Рубин» в 2008-2018 годах. Он сыграл 300 матчей и забил 52 гола, дважды став чемпионом России.