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Сегодня, 14:54

Избитого в Турции арбитра Мелера выписали из больницы

Алина Савинова
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Избитый после матча 15-го тура чемпионата Турции судья Халил Умут Мелер выписан из больницы.

«Как вы знаете, мы его посетили в больнице, чувствует себя он удовлетворительно, сегодня выписан», — приводит РИА Новости слова главы Федерации футбола страны Мехмета Беюкекши.

После матча между «Анкарагюджю» и «Ризеспором» (1:1), который прошел 11 декабря, президент клуба из Анкары Фарук Кодже ударил Мелера в лицо, в результате чего судья упал на газон, и его начали избивать ногами.

12 декабря Федерация футбола Турции объявила о приостановке матчей во всех лигах страны на неопределенный срок. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил нападение на арбитра и пожелал ему скорейшего выздоровления.

Позже стало известно о том, что Кодже из-за данного инцидента подал в отставку с занимаемой им должности в «Анкарагюджю».

Источник: https://rsport.ria.ru/20231213/arbitr-1915535734.html
Футбол
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