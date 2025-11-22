Источник: Гоцук разорвет контракт с «Серикспором» из-за невыплаты зарплаты

Защитник «Серикспора» Кирилл Гоцук в ближайшее время покинет турецкую команду, сообщает Legalbet.

По информации источника, 33-летний игрок расторгнет соглашение с клубом из-за невыполнения финансовых обязательств. Он уже направил претензию руководству по этому вопросу.

Гоцук присоединился к «Серикспору» летом 2025 года на правах свободного агента. Россиянин провел 13 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до 2027 года.

Ранее в карьере Гоцук выступал за «Пари НН», «Крылья Советов», «Шинник», «Авангард» и «Металлург».