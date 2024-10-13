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Сегодня, 17:10

Источник: два российских клуба интересуются игроком «Бешикташа» Зайнутдиновым

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Московские «Динамо» и «Локомотив» изучают возможность приобретения казахстанского полузащитника «Бешикташа» Бахтиера Зайнутдинова, пишет Turkiye Gazetesi.

По данным источника, стамбульский клуб хочет выручить на Зайнутдинове четыре миллиона евро. Главный тренер «Бешикташа» Джованни ван Бронкхорст подтвердил готовность расстаться с игроком.

Зайнутдинов перешел в «Бешикташ» из ЦСКА в августе прошлого года за 4,5 миллиона евро. 26-летний футболист провел 39 матчей за турецкую команду во всех турнирах, отметившись одним голом. Его рыночная стоимость составляет четыре миллиона евро по данным портала Transfermarkt.

Футбол
ФК Бешикташ
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
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