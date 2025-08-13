Источник: Чалов на правах аренды перейдет в «Кайсериспор»

«Кайсериспор» достиг соглашения с ПАОКом об аренде российского форварда Федора Чалова, сообщает турецкий журналист Ягиз Сабунчоглу.

По информации источника, арендное соглашение рассчитано на один год и включает опцию выкупа.

Чалов присоединился к ПАОКу в августе 2024 года. 27-летний россиянин провел 41 матч за греческую команду во всех турнирах, отметившись 5 голами и 7 результативными передачами. Ранее нападающий играл за «Базель» и ЦСКА.

В сезоне-2024/25 «Кайсериспор» занял 13-е место в чемпионате Турции.