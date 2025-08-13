Футбол
13 августа, 19:07

Источник: Чалов на правах аренды перейдет в «Кайсериспор»

Алина Савинова

«Кайсериспор» достиг соглашения с ПАОКом об аренде российского форварда Федора Чалова, сообщает турецкий журналист Ягиз Сабунчоглу.

По информации источника, арендное соглашение рассчитано на один год и включает опцию выкупа.

Чалов присоединился к ПАОКу в августе 2024 года. 27-летний россиянин провел 41 матч за греческую команду во всех турнирах, отметившись 5 голами и 7 результативными передачами. Ранее нападающий играл за «Базель» и ЦСКА.

В сезоне-2024/25 «Кайсериспор» занял 13-е место в чемпионате Турции.

Федор Чалов
Футбол
ФК Кайсериспор
ФК ПАОК
  • Чернобог

    Мог быть легендой клуба, но выбрал кануть в безмолвие и стать никем..

    14.08.2025

  • емен

    так скоро в чемпионат Кипра переедет !

    13.08.2025

  • Dron65

    Комличенко нормально играл в Чехии, уж не слабей этих греков с турками, Караваев тот же

    13.08.2025

  • Евгений Сильченко

    Его пример другим наука (с)

    13.08.2025

  • Евгений Сильченко

    Не понимаю, неужели некий Касеиспор или как оно там называется, интереснее ЦСКА?

    13.08.2025

  • bond1951

    нулевик пошел по рукам.....на Родине надо доказывать свою состоятельность....там тебя никто прощать НЕ будет.......

    13.08.2025

  • андрей андреев

    свои 10-12 Федулка забьет. Тут думать надо

    13.08.2025

  • Звездоносец

    А зачем этот ленивец нам ?

    13.08.2025

  • андрей андреев

    Точно. Там заиграли тока немного Аршавин и по-настоящему Головин. Все.

    13.08.2025

  • Ilya Gudman

    сгинули там парни , не игралось здесь , втемяшил им кто то в голову что там опа ширше да мед слаще ))

    13.08.2025

  • Ilya Gudman

    точно )

    13.08.2025

  • андрей андреев

    Захарян

    13.08.2025

  • андрей андреев

    Сахархиджан?)

    13.08.2025

  • Ilya Gudman

    Все утонул в Европах Федька как и Кузяев с Арсеном забыл уже даже фамилию Арсена динамовского ))

    13.08.2025

  • андрей андреев

    подхватила волна Феденьку и понесла..хоть бы где ПриЧАЛИТЬ. а ведь говорили Федюнчику...На что меняешь великий клуб? А вот теперь неловко возвращаться в роли блудного сына. Но надо!

    13.08.2025

