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3 апреля, 22:34

«Фатих Карагюмрюк» Оздоева обыграл «Истанбулспор»

Мария Гусева
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«Фатих Карагюмрюк» на выезде обыграл «Истанбулспор» в матче 27-го тура чемпионата Турции — 1:0.

Автором единственного забитого гола стал Мбайе Диане, отличившийся на 27-й минуте встречи. Защитник гостей Давиде Бираски получил две желтые карточки и был удален с поля на 90+4-й минуте.

Российский полузащитник «Карагюмрюка» Магомед Оздоев вышел в стартовом составе и был заменен на 86-й минуте.

«Фатих Карагюмрюк» занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Турции, набрав 34 очка. «Истанбулспор» располагается на 17-й строчке — 24 очка.

Магомед Оздоев
Футбол
ФК Фатих Карагюмрюк
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