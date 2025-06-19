«Истанбул Башакшехир» хочет подписать Файзуллаева

«Истанбул Башакшехир» официально предложил ЦСКА купить 21-летнего полузащитника Аббосбека Файзуллаева, сообщает турецкий журналист Эртан Сузгун.

В прошлом сезоне Файзуллаев сыграл 27 матчей за ЦСКА в РПЛ, забив 2 мяча и отдав 4 голевые передачи. Также он стал обладателем Кубка России.

Помимо этого, Файзуллаев помог сборной Узбекистана впервые в истории попасть на чемпионат мира, сыграв 16 матчей в отборочном турнире и забив 4 гола. Согласно Transfermarkt, рыночная стоимость полузащитника составляет 8 миллионов евро.