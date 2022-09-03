Икарди может перейти в турецкий «Бешикташ»

Форвард «ПСЖ» Мауро Икарди все еще может оказаться в Турции. У него есть предложение от «Бешикташа», сообщает журналист Николо Скира.

Ранее появлялась информация, что за ситуацией вокруг аргентинца следят «Фенербахче» и «Галатасарай». Также у Икарди было предложение от «Трабзонспора», которое форвард отверг.

В нынешнем сезоне Икарди не провел ни одного матча за парижан. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро. Трансферное окно в Турции закроется 8 сентября.