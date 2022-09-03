Футбол
Турция
Новости
Статьи Таблица Календарь
Главная
Футбол
Турция

Сегодня, 16:32

Икарди может перейти в турецкий «Бешикташ»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Форвард «ПСЖ» Мауро Икарди все еще может оказаться в Турции. У него есть предложение от «Бешикташа», сообщает журналист Николо Скира.

Ранее появлялась информация, что за ситуацией вокруг аргентинца следят «Фенербахче» и «Галатасарай». Также у Икарди было предложение от «Трабзонспора», которое форвард отверг.

В нынешнем сезоне Икарди не провел ни одного матча за парижан. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро. Трансферное окно в Турции закроется 8 сентября.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Милан
Интер

ТБ 2.5

28%

1.94

Обе забьют - да

25%

1.76

Ф2(0)

16%

1.88
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед
Арсенал

Обе забьют - да

21%

1.61

Х2

19%

1.52

ТБ 2.5

17%

1.72
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Зенит

П2

25%

1.96

ТБ 2.5

24%

1.73

Удаление - да

13%

2.75
Мауро Икарди
ФК Бешикташ
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
Читайте также
Жена Глушакова выложила фото в белоснежном луке с коротким топом
Что полезнее: 100 граммов водки или 100 граммов вина?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Генеральный директор «Зенита» заявил, что следит за игрой Дзюбы в Турции
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости