Игроки «Адана Демирспор» ушли с поля и отказались доигрывать матч с «Галатасараем»

Игроки «Адана Демирспор» отказываются продолжать игру против «Галатасарая».

В матче 23 тура чемпионата Турции футболисты в знак протеста ушли с поля на 13-й минуте встречи после назначенного в их ворота пенальти в игре с «Галатасараем». Пенальти реализовал новичок стамубльской команды Мората, матч был прерван при счете 1:0.

«Адана Демирспор» занимает последнее 19-е место в турнирной таблице чемпионата с 5 очками.