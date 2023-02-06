Главный тренер «Хатайспора» Демирель расплакался во время видеообращения с просьбой о помощи после землетрясения в Турции

Главный тренер «Хатайспора» Волкан Демирель записал видеообращение после землетрясения в Турции. Экс-вратарь национальной сборной попросил помощи для пострадавших в городе Хатай.

В конце своей речи Демирель не сдержал эмоций и расплакался.

«Здесь все несчастны. В Хатае умирают люди. Сюда, пожалуйста, направьте скорые, помогите. Здесь все очень плохо. Помогите, мы не можем связаться с людьми.

Мы мало что можем сделать своими силами. Я хочу, чтобы вы послали сюда всех, как можно больше людей. Такая ситуация не только в Хатае, но и в прилегающих провинциях. Помогите ради Аллаха», — сказал Демирель.

Ранее сообщалось, что несколько игроков «Хатайспора» находятся под завалами. Пока спасти удалось тренера Мурата Беля и членов его семьи, а также Бурака Оксюза.

Утром в Турции началось мощное землетрясение (магнитуда 7,8 балла из 10 возможных), которое стало сильнейшим на территории страны с 1939 года. Днем природный катаклизм повторился. Из-за землетрясений во многих городах произошло сильное обрушение зданий.

Власти уже объявили, что в стране в связи с катастрофой приостановлены все спортивные мероприятия.