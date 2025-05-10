Моуринью о том, как выбирает стартовый состав в «Фенербахче»: «Я бросаю монетки с лицами игроков»

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью пошутил о том, как он выбирает стартовый состав в турецкой команде на матчи.

Специалиста спросили о частой ротации состава, и тот ответил, что каждый раз выбирает его подбросом монетки.

«У меня есть 25 монет, я подбрасываю их в воздух. Те, что остаются на столе, играют. Те, что падают на пол, попадают на скамейку запасных. Вот как я это делаю. В течение недели я развлекаюсь. Я каждый день хожу в ночные клубы в Стамбуле, везде. А потом, когда приходит время выбирать состав, я бросаю монетки с лицами игроков», — цитирует Моуринью Daily Mail.

62-летний португалец возглавляет «Фенербахче» с лета 2024 года. После 33 туров чемпионата Турции команда под его руководством располагается на второй позиции с 78 очками.