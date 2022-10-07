«Адана Демирспор» сыграл вничью с «Газиантепом», Дзюба вышел на замену

7 октября «Адана Демирспор» в гостях сыграл вничью с «Газиантепом» (1:1) в матче 9-го тура чемпионата Турции по футболу.

В составе «Аданы» гол забил форвард Бритт Ассомбалонга. У хозяев отличился полузащитник Лазар Маркович. После 78-й минуты матча «Газиантеп» играл в меньшинстве — с поля был удален защитник Эртюгрюл Эрсой.

Российский форвард «Аданы Демирспор» Артем Дзюба появился на поле во втором тайме, заменив на 84-й минуте встречи хавбека Эмре Акбада. 34-летний нападающий не отметился результативными действиями. Три предыдущих игры Дзюба оставался в запасе.

«Адана Демирспор» располагается на первой строчке с 18 баллами. «Газиантеп» — 9-й с 12 очками.