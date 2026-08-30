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«Галатасай» опубликовал пост про дебют Батракова

«Галатасай» опубликовал пост про дебют Батракова

Павел Лопатко
Алексей Батраков.
Фото Getty Images

«Галатасай» в своем аккаунте в одной из соцсетей прокомментировал дебют российского полузащитника Алексея Батракова.

«Наши новые игроки Алексей Батраков и Рафаэль Леау, — впервые на RAMS Park!» — говорится в описании видео, на котором Батраков и партнеры по команде празднуют победу над «Гезтепе» (3:2) в домашнем матче чемпионата Турции.

Российский футболист перешел в турецкую команду в августе 2026 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2031 года. В игре с «Гезтепе» он вышел на замену на 46-й минуте. Через 10 минут россиянин поучаствовал в голевой атаке — отдал пас на Виктора Осимхена, с передачи которого отличился Габриэл Сара.

Алексей Батраков.Батраков попал в кипящий котел в дебютном матче за «Галатасарай». И оформил предголевую передачу
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Алексей Батраков
ФК Галатасарай
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