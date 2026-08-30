«Галатасай» опубликовал пост про дебют Батракова

«Галатасай» в своем аккаунте в одной из соцсетей прокомментировал дебют российского полузащитника Алексея Батракова.

«Наши новые игроки Алексей Батраков и Рафаэль Леау, — впервые на RAMS Park!» — говорится в описании видео, на котором Батраков и партнеры по команде празднуют победу над «Гезтепе» (3:2) в домашнем матче чемпионата Турции.

Российский футболист перешел в турецкую команду в августе 2026 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2031 года. В игре с «Гезтепе» он вышел на замену на 46-й минуте. Через 10 минут россиянин поучаствовал в голевой атаке — отдал пас на Виктора Осимхена, с передачи которого отличился Габриэл Сара.