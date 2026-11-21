«Галатасарай» обыграл «Самсунспор» в матче чемпионата Турции, Батраков отметился предголевой передачей

«Галатасарай» обыграл «Самсунспор» в матче 12-го тура чемпионата Турции — 2:1.

Голами в составе победителей отметились Лукас Торрейра и Юнус Акгюн. У «Самсунспора» отличился Мохамед Байо.

Российский полузащитник «Галатасарая» Алексей Батраков вышел в стартовом составе и был заменен на 66-й минуте. Батраков отдал предголевую передачу на первый мяч «Галатасарая»: исполнил стандарт, скинул на Габриэля Сару, а тот отдал мяч Торрейре, который открыл счет.

В нынешнем сезоне на счету Батракова — 6 голов и 4 голевые передачи в 14 матчах за «Галатасарай».

После 12 туров «Галатасарай» продолжает лидировать в чемпионате, набрав 31 очко. У идущего 17-м «Самсунспора» — семь очков.

В следующем туре «Галатасарай» 30 ноября в гостях сыграет с «Бешикташем», а «Самсунспор» 28 ноября примет «Генчлербирлиги».