«Галатасарай» — «Самсунспор»: прогноз и коэффициенты на матч чемпионата Турции

«Галатасарай» и «Самсунспор» сыграют в 12-м туре чемпионата Турции в субботу, 21 ноября. Встреча пройдет на стадионе «Башакшехир Фатих Терим» в Стамбуле и начнется в 16.00 по московскому времени.

Чемпионат Турции. 12-й тур.

21 ноября, 16:00. Башакшехир Фатих Терим (Стамбул)

Следить за ключевыми событиями игры «Галатасарай» — «Самсунспор» можно в футбольном матч-центре «СЭ».

Коэффициенты букмекеров на матч «Галатасарай» — «Самсунспор»

Фаворитом считается «Галатасарай». Коэффициент на победу стамбульцев в основное время составляет 1.23, на ничью — 6.40, на победу «Самсунспора» — 10.00.

Чемпионат Турции: расписание матчей, результаты игр, турнирная таблица, статистика команд и последние новости.