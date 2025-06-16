«Галатасарай» проведет встречу с агентом Чалханоглу

«Галатасарай» пытается подписать полузащитника «Интера» Хакана Чалханоглуа.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, в ближайшие дни представители турецкого клуба встретятся с агентом 31-летнего игрока в Стамбуле. «Галатасарай» пока не делал официального предложения «Интеру».

14 июня сообщалось, что итальянский клуб готов продать Чалханоглу за 35-40 миллионов евро.

Полузащитник выступает за «Интер» с 2021 года. В сезоне-2024/25 он провел 47 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал 8 голевых передач. Его контракт рассчитан до лета 2027 года.