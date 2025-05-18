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18 мая 2025, 21:21

«Галатасарай» обыграл «Кайсериспор» и стал чемпионом Турции, Муслера забил пенальти в конце матча

«Галатасарай» дома обыграл «Кайсериспор» в матче 34-го тура чемпионата Турции — 3:0.

У хозяев забили Виктор Осимхен, и Барыш Йылмаз, еще один мяч на счету вратаря «Галатасарая» Фернандо Муслеры. Уругваец реализовал пенальти на 89-й минуте встречи.

Благодаря победе «Галатасарай» досрочно стал чемпионом Турции. Команда набрала 89 очков и опережает идущий вторым «Фенербахче» на 8 очков за 2 тура до конца сезона-2024/25.

«Галатасарай» стал чемпионом Турции в третий раз подряд и в 25-й раз в истории.

Чемпионат Турции. 36-й тур.
18 мая 2025, 00:00. RAMS Park (Стамбул)
Галатасарай
3:0
Кайсериспор

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ФК Галатасарай
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