«Галатасарай» обыграл «Кайсериспор» и стал чемпионом Турции, Муслера забил пенальти в конце матча
«Галатасарай» дома обыграл «Кайсериспор» в матче 34-го тура чемпионата Турции — 3:0.
У хозяев забили Виктор Осимхен, и Барыш Йылмаз, еще один мяч на счету вратаря «Галатасарая» Фернандо Муслеры. Уругваец реализовал пенальти на 89-й минуте встречи.
Благодаря победе «Галатасарай» досрочно стал чемпионом Турции. Команда набрала 89 очков и опережает идущий вторым «Фенербахче» на 8 очков за 2 тура до конца сезона-2024/25.
«Галатасарай» стал чемпионом Турции в третий раз подряд и в 25-й раз в истории.
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