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Сегодня, 12:36

«Галатасарай» хочет подписать Рабьо

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник Адриен Рабьо может продолжить карьеру в Турции, сообщает Fanatik.

По сведениям источника, на 29-летнего француза претендует «Галатасарай». Стамбульцы хотят успеть подписать игрока в последний день трансферного окна.

18 июля «Ювентус» объявил об уходе хавбека в связи с окончанием срока действия контракта.

Рабьо выступал за итальянский клуб с 2019 года. За это время 29-летний француз стал чемпионом Италии и двукратным обладателем Кубка страны.

Адриен Рабьо
ФК Галатасарай
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