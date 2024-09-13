«Галатасарай» хочет подписать Рабьо

Полузащитник Адриен Рабьо может продолжить карьеру в Турции, сообщает Fanatik.

По сведениям источника, на 29-летнего француза претендует «Галатасарай». Стамбульцы хотят успеть подписать игрока в последний день трансферного окна.

18 июля «Ювентус» объявил об уходе хавбека в связи с окончанием срока действия контракта.

Рабьо выступал за итальянский клуб с 2019 года. За это время 29-летний француз стал чемпионом Италии и двукратным обладателем Кубка страны.