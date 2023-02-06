«Галатасарай» хочет арендовать Коутинью у «Астон Виллы»

Полузащитник «Астон Виллы» Филиппе Коутинью получил предложение от «Галатасарая», сообщает Daily Mirror.

Трансферное окно в Турции открыто до 8 февраля, и «Галатасарай» хочет взять Коутинью в аренду — возможно, с последующим выкупом.

Бразилец, выкупленный прошлым летом у «Барселоны» за 17 миллионов фунтов стерлингов, является одним из самых высокооплачиваемых игроков «Виллы» с зарплатой в 125 тысяч фунтов в неделю.

Срок действующего контракта 30-летнего бразильца с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионо евро.

В текущем сезоне Коутинью провел за «Астон Виллу» 20 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.