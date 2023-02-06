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Сегодня, 18:27

«Галатасарай» хочет арендовать Коутинью у «Астон Виллы»

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Астон Виллы» Филиппе Коутинью получил предложение от «Галатасарая», сообщает Daily Mirror.

Трансферное окно в Турции открыто до 8 февраля, и «Галатасарай» хочет взять Коутинью в аренду — возможно, с последующим выкупом.

Бразилец, выкупленный прошлым летом у «Барселоны» за 17 миллионов фунтов стерлингов, является одним из самых высокооплачиваемых игроков «Виллы» с зарплатой в 125 тысяч фунтов в неделю.

Срок действующего контракта 30-летнего бразильца с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионо евро.

В текущем сезоне Коутинью провел за «Астон Виллу» 20 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Филиппе Коутиньо
ФК Астон Вилла
ФК Галатасарай
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