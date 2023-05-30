«Галатасарай» досрочно стал чемпионом Турции — у клуба 23 победы в суперлиге

«Галатасарай» досрочно стал чемпионом Турции сезона-2022/23. Команда обыграла «Анкарагюджю» (4:1) в матче 36-го тура суперлиги и гарантировала себе первую строчку в турнирной таблице.

За один тур до конца «Галатасарай» набрал 82 очка, оторвавшись от «Фенербахче» (2-е место) на 5 очков. Команды проведут матч в завершающем туре сезона.

Чемпионство стало для «Галатасарая» 23-м в истории. В топ-3 идут «Фенербахче» (19 титулов) и «Бешикташ» (16 титулов).