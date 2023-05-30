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30 мая, 23:24

«Галатасарай» досрочно стал чемпионом Турции — у клуба 23 победы в суперлиге

Руслан Минаев
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Мауро Икарди (слева) и Абдулькерим Бардакджи.
Фото AFP

«Галатасарай» досрочно стал чемпионом Турции сезона-2022/23. Команда обыграла «Анкарагюджю» (4:1) в матче 36-го тура суперлиги и гарантировала себе первую строчку в турнирной таблице.

За один тур до конца «Галатасарай» набрал 82 очка, оторвавшись от «Фенербахче» (2-е место) на 5 очков. Команды проведут матч в завершающем туре сезона.

Чемпионство стало для «Галатасарая» 23-м в истории. В топ-3 идут «Фенербахче» (19 титулов) и «Бешикташ» (16 титулов).

Футбол
ФК Галатасарай
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