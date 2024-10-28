«Галатасарай» победил «Бешикташ» в дерби

«Галатасарай» дома обыграл «Бешикташ» в матче 10-го тура чемпионата Турции — 2:1.

У хозяев голы в каждом из таймов забили Давинсон Санчес и Виктор Осимхен. У гостей в концовке встречи отличился Эрнест Мучи.

«Галатасарай» одержал третью победу над «Бешикташем» в 4 последних матчах.

«Галатасарай» продлил серию без поражений в суперлиге до 10 матчей — 9 побед и 1 ничья. Команда с 28 очками лидирует в чемпионате Турции. «Бешикташ» с 20 очками — на 4-й строчке.