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«Галатасарай» победил «Бешикташ» в дерби

Руслан Минаев
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«Галатасарай» дома обыграл «Бешикташ» в матче 10-го тура чемпионата Турции — 2:1.

У хозяев голы в каждом из таймов забили Давинсон Санчес и Виктор Осимхен. У гостей в концовке встречи отличился Эрнест Мучи.

«Галатасарай» одержал третью победу над «Бешикташем» в 4 последних матчах.

Турция. Суперлига. 10-й тур
28 окт, 20:00. Ali Sami Yen Stadyum (Turk Telekom) (Стамбул)
Галатасарай
2:1
Бешикташ

«Галатасарай» продлил серию без поражений в суперлиге до 10 матчей — 9 побед и 1 ничья. Команда с 28 очками лидирует в чемпионате Турции. «Бешикташ» с 20 очками — на 4-й строчке.

ФК Бешикташ
ФК Галатасарай
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