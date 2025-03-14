Хет-трик Осимхена принес «Галатасараю» разгромную победу над «Антальяспором»

«Галатасарай» дома разгромил «Антальяспор» в матче 28-го тура чемпионата Турции — 4:0.

Хет-трик оформил Виктор Осимхен. Нигериец забил на 30-й, 45+3-й и 52-й минутах. Еще один мяч на 45-й минуте с пенальти забил Альваро Мората.

«Галатасарай» (71 очко) остается лидером чемпионата Турции. Отрыв команды Окана Бурука от «Фенербахче», идущего вторым, увеличился до 10 очков, но у соперника есть две игры в запасе.

«Антальяспор» (33) идет десятым в турнирной таблице.