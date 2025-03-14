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14 марта 2025, 22:39

Хет-трик Осимхена принес «Галатасараю» разгромную победу над «Антальяспором»

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Галатасарай» дома разгромил «Антальяспор» в матче 28-го тура чемпионата Турции — 4:0.

Хет-трик оформил Виктор Осимхен. Нигериец забил на 30-й, 45+3-й и 52-й минутах. Еще один мяч на 45-й минуте с пенальти забил Альваро Мората.

«Галатасарай» (71 очко) остается лидером чемпионата Турции. Отрыв команды Окана Бурука от «Фенербахче», идущего вторым, увеличился до 10 очков, но у соперника есть две игры в запасе.

«Антальяспор» (33) идет десятым в турнирной таблице.

Чемпионат Турции. 28-й тур.
14 марта 2025, 00:00. RAMS Park (Стамбул)
Галатасарай
4:0
Антальяспор

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Альваро Мората
Виктор Осимхен
Футбол
ФК Антальяспор
ФК Галатасарай
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