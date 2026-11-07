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«Галатасарай» — «Амедспор»: Батраков забил во втором матче чемпионата Турции подряд

Алексей Михайлов

Полузащитник «Галатасарая» Алексей Батраков забил гол в ворота «Амедспора» в матче 11-го тура чемпионата Турции на 59-й минуте.

21-летний Батраков забил во втором матче чемпионата подряд. 30 октября российский полузащитник отличился в игре против «Коньяспора» (4:0).

Всего Батраков забил 6 голов в 13 матчах с момента перехода в «Галатасарай» в августе.

«СЭ» проводит прямую трансляцию матча «Галатасарай» — «Амедспор»

Чемпионат Турции. 11-й тур.
07 ноября, 19:00. Rams Park (Стамбул)
Галатасарай
4:3
Амедспор

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Алексей Батраков
Футбол
ФК Галатасарай
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