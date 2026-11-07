«Галатасарай» — «Амедспор»: Батраков забил во втором матче чемпионата Турции подряд

Полузащитник «Галатасарая» Алексей Батраков забил гол в ворота «Амедспора» в матче 11-го тура чемпионата Турции на 59-й минуте.

21-летний Батраков забил во втором матче чемпионата подряд. 30 октября российский полузащитник отличился в игре против «Коньяспора» (4:0).

Всего Батраков забил 6 голов в 13 матчах с момента перехода в «Галатасарай» в августе.

«СЭ» проводит прямую трансляцию матча «Галатасарай» — «Амедспор»