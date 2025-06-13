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«Фенербахче» ведет переговоры с Уокером

Камила Абдурахманова
корреспондент

«Фенербахче» хочет подписать крайнего защитника «Манчестер Сити» Кайла Уокера, сообщает журналист Ягыз Сабунджуоглу.

Руководство стамбульского клуба уже сделало игроку предложение. Уокер хочет заключить контракт как минимум на два года. Если стороны достигнут соглашения, «Манчестер Сити» отпустит защитника. Сейчас идут переговоры с агентом игрока об условиях сделки.

Отметим, что Уокер не включен в заявку «Манчестер Сити» на предстоящий клубный чемпионат мира.

В прошлом сезоне Уокер выступал за «Милан» на правах аренды и сыграл в 14 матчах. Его контракт с «Манчестер Сити» действует до лета 2026 года. Рыночная стоимость 35-летнего футболиста, по данным Transfermarkt, составляет 6 миллионов евро.

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Кайл Уокер
ФК Манчестер Сити
ФК Фенербахче
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