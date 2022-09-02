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«Фенербахче» объявил о достижении соглашения с «Челси» о переходе Батшуайи

Карен Саркисян
Корреспондент
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«Фенербахче» объявил о достижении соглашения с «Челси» о переходе в нападающего Миши Батшуайи.

Как сообщает пресс-служба стамбульского клуба, 28-летний бельгиец прилетит в Стамбул для прохождения медицинского осмотра и подписания контракта. Условия сделки не разглашаются.

Прошедший сезон нападающий провел в аренде в «Бешикташе», где забил 14 мячей в 42 матчах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Батшуайи в 10 миллионов евро.

Миши Батшуайи
Футбол
ФК Бешикташ
ФК Фенербахче
ФК Челси
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