«Фенербахче» объявил о достижении соглашения с «Челси» о переходе Батшуайи

«Фенербахче» объявил о достижении соглашения с «Челси» о переходе в нападающего Миши Батшуайи.

Как сообщает пресс-служба стамбульского клуба, 28-летний бельгиец прилетит в Стамбул для прохождения медицинского осмотра и подписания контракта. Условия сделки не разглашаются.

Прошедший сезон нападающий провел в аренде в «Бешикташе», где забил 14 мячей в 42 матчах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Батшуайи в 10 миллионов евро.