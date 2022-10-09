4:5! «Фатих­­ Карагюмрюк» Оздоева проиграл «Фенербахче»

«Фатих­­ Карагюмрюк» проиграл «Фенербахче» в матче 9-го тура чемпионата Турции. Встреча закончилась со счетом 5:4 в пользу «Фенера».

Решающий гол на пятой добавленной минуте ко второму тайму забил нападающий Миши Батшуайи.

Российский полузащитник «Фатиха» Магомед Оздоев вышел в стартовом составе, но был заменен в начале второго тайма.

«Фатих­­ Карагюмрюк» не может выиграть на протяжении пяти матчей подряд. Команда идет в зоне вылета, занимая 17-е место (6 оков).