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9 октября, 22:02

4:5! «Фатих­­ Карагюмрюк» Оздоева проиграл «Фенербахче»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Фатих­­ Карагюмрюк» проиграл «Фенербахче» в матче 9-го тура чемпионата Турции. Встреча закончилась со счетом 5:4 в пользу «Фенера».

Решающий гол на пятой добавленной минуте ко второму тайму забил нападающий Миши Батшуайи.

Российский полузащитник «Фатиха» Магомед Оздоев вышел в стартовом составе, но был заменен в начале второго тайма.

«Фатих­­ Карагюмрюк» не может выиграть на протяжении пяти матчей подряд. Команда идет в зоне вылета, занимая 17-е место (6 оков).

Магомед Оздоев
ФК Фатих Карагюмрюк
ФК Фенербахче
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