«Фенербахче» достиг договоренности об аренде Костича у «Ювентуса»

Полузащитник «Ювентуса» Филип Костич арендован «Фенербахче», сообщается на официальном сайте клуба.

Арендное соглашение с 31-летним сербом рассчитано до конца сезона-2024/25. В ближайшее время Костич пройдет медобследование и подпишет контракт.

Ранее Tuttosport сообщала, что Костич летом отклонил предложение «Спартака».

Костич выступает за «Ювентус» с лета 2022 года. Он провел за туринцев 87 матчей, забил три мяча и сделал 15 результативных передач. Ранее вингер играл за «Айнтрахт», «Гамбург», «Штутгарт», «Гронинген» и «Раднички».