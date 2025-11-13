Футбол
Сегодня, 17:03

Федерация футбола Турции отстранила 102 игроков по делу о ставках

Сергей Ярошенко

Федерация футбола Турции (TFF) дисквалифицировала 102 игроков за совершение незаконных ставок на матчи.

Сроки дисквалификации варьируются от 45 дней до 12 месцев.

На год от футбола отстранены вратари Али Шашал Вурал («Сивасспор»), Оркун Оздемир («Болуспор»), полузащитник Октай Алдын («Амед»), защитник Абдулсамед Бурак («Кайсериспор») и сенегальский нападающий Алассан Надо («Коньяспор»).

Ранее TRT Haber сообщил, что перед дисциплинарным советом по профессиональному футболу TFF в рамках расследования дела о незаконных ставках на матчи предстанут 1 024 футболиста.

Ранее TFF отстранила от матчей на срок от восьми месяцев до одного года 149 судей в связи с обнаружением у них счетов для ставок на матчи в букмекерских конторах.

