«Фатих Карагюмрюк» уволил бывшего главного тренера «Динамо» Личку

«Фатих Карагюмрюк» расторг контракт с бывшим главным тренером московского «Динамо» Марцелом Личкой, сообщает Fanatik.

48-летний специалист возглавил команду 1 июля, подписав контракт до конца сезона-2026/27.

После 10 стартовых туров «Фатих Карагюмрюк» с 4 очками занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Турции.

Чех возглавлял «Динамо» с июля 2023 года по май 2025-го. Под его руководством бело-голубые стали бронзовыми призерами РПЛ в сезоне-2023/24. Об отставке Лички было объявлено 1 мая.

Ранее в России он также работал в «Оренбурге».