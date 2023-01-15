«Фатих Карагюмрюк» Оздоева на 11-й добавленной минуте упустил победу над «Касымпашой» в чемпионате Турции

«Фатих Карагюмрюк» упустил победу над «Касымпашой» в матче 19-го тура чемпионата Турции — 2:2.

Российский полузащитник «Фатиха» Магомед Оздоев вышел в стартовом составе и был заменен на 80-й минуте встречи.

«Касымпаша» ушла от поражения на 11-добавленной ко второму тайму минуте.

«Фатих Карагюмрюк» не проигрывает на протяжении четырех матчей подряд и набрал 21 очко, занимая 10-е место в турнирной таблице.