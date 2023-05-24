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Сегодня, 14:59

«Фатих Карагюмрюк» объявил об уходе Андреа Пирло

Виталий Косик
Корреспондент
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Пресс-служба «Фатих Карагюмрюк» объявила об уходе Андреа Пирло с поста главного тренера команды.

«Поскольку мы не можем продолжить работу с Андреа Пирло и его командой в следующем сезоне, мы позволили им покинуть клуб, что даст им спланировать свое будущее. Команда будет работать эффективнейшим образом, чтобы достойно провести остаток сезона. Мы очень рады, что нам удалось провести сезон под руководством Андреа Пирло и благодарим его за вклад в наш клуб. Желаем успехов и всего наилучшего в будущем», — сказано в заявлении команды.

Итальянский специалист работал в клубе с июня 2022 года.

«Фатих Карагюмрюк» располагается на 9-м месте в турнирной таблице чемпионата Турции, набрав 44 очка за 33 матча.

Андреа Пирло
Футбол
ФК Фатих Карагюмрюк
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