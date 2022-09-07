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7 сентября, 16:06

Экс-нападающий «Спартака» Зе Луиш подписал контракт с турецким «Хатайспором»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший нападающий «Спартака» Зе Луиш подписал контракт с турецким «Хатайспором», сообщает пресс-служба турецкого клуба. Соглашение рассчитано на один год.

Последним клубом 31-летнего игрока был «Ат-Таавун» из Саудовской Аравии. 13 января 2022 года «Локомотив» сообщил о расторжении контракта с форвардом по обоюдному согласию. Футболист играл за команду с октября 2020 года.

До «Локомотива» футболист выступал в России за «Спартак» с 2015 по 2019 год и завоевал с красно-белыми титул чемпионов России, а также Суперкубок страны в 2017 году.

Источник: https://twitter.com/Hatayspor_FK/status/1567495998997413891?s=20&t=yPN9yV3vokxj0yL1G7Nk-w
Зе Луиш
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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