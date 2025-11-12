Футбол
Турция
Новости
Таблица Календарь Статьи
Уведомления
Главная
Футбол
Турция

12 ноября, 23:54

Эдерсон — о переходе из «Манчестер Сити» в «Фенербахче»: «Нет смысла быть в большом клубе, если ты несчастлив»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Голкипер «Фенербахче» Эдерсон рассказал о причинах ухода из «Манчестер Сити».

«Все циклы заканчиваются, игроки приходят и уходят, но клуб всегда остается. Я провел восемь замечательных лет в футболке «Сити» и выиграл 18 титулов, но мне нужны были перемены и смена обстановки. Когда появился «Фенербахче», я ухватился за эту возможность». У меня по-прежнему тот же настрой, я продолжаю работать вне поля, как и в «Сити» со своим тренером по физподготовке. У меня по-прежнему тот же настрой на победу, что был в «Сити» и «Бенфике». Я хочу побеждать и в «Фенербахче».

В прошлом сезоне я уже пытался уйти, но ничего не вышло. Думаю, это немного повлияло на мою игру в том сезоне. У меня было пять травм, и я был не в лучшей форме. Мы с семьей уже приняли решение поговорить с клубом об уходе, если сумеем договориться. Мне нужны были перемены. Нет смысла быть в большом клубе-победителе, если ты несчастлив. Это продолжало бы влиять на меня», — приводит слова Эдерсона Goal.

32-летний бразилец перешел в «Фенербахче» из «Манчестер Сити» в начале сентября 2025 года. В текущем сезоне он провел 10 матчей в турецком клубе, пропустил 9 мячей и 5 раз отыграл на ноль.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Эдерсон Сантана ди Мораес (Эдерсон)
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Фенербахче
Читайте также
В Японии прокомментировали вероятность введения новых санкций против РФ
Стал лысым на удачу, отказал в скидке по новому контракту и может не договориться с «Рейнджерс». Что происходит с Артемием Панариным
Путин призвал создавать собственные технологические платформы
Сообщения о найденных подозрительных купюрах в Москве не подтвердились
Гретцки пошутил про обещание купить машину Овечкину
Экс-футболист «Челси» Оскар потерял сознание на медосмотре
Популярное видео
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

В Турции более 1 тысячи футболистов вызваны в федерацию по делу о ставках

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости